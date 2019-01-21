صحيفة أمريكية: دبي تفوق نيويورك في بناء الأبراج

المصدر: دبي-أشرف رفيق

قالت صحيفة نيويورك الأمريكية إن دبي تعد المدينة الوحيدة في العالم التي تفوقت في سرعتها في بناء الأبراج على نيويورك، لافتة إلى أنها تمكنت من إنشاء 29 برجاً شاهقاً من 2008 حتى الآن، فضلاً عن احتضانها برج خليفة الأعلى في العالم الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، حسب بيانات مجلس البنايات الشاهقة.

وأضافت الصحيفة إن التقدم التقني والهندسي ورغبة شركات التطوير العقاري والرغبة في تحقيق أرباح مرتفعة أدت إلى ارتفاع البناء إلى عنان السماء.

ويعد أشهر الأبراج في دبي بعد برج خليفة، برج الأميرة، الذي دخل موسوعة جينيس باعتباره أعلى برج سكني في العالم عندما بني، كما تحتضن الإمارة برج ايليت ريزيدنس الذي طورته شركة تعمير العقارية في مرسى دبي ويجمع بين العبقرية في الإنشاء والتصميم والجمال والفن. وتعد تلك الأبراج أمثلة قليلة من كثير من الأبراج في دبي حالياً.

ويعد برج الشعلة أيضاً من التصاميم المتميزة المعمارية في دبي، لكنه تراجع من حي ترتيبه في الارتفاع إلى الثالث بعد إنشاء برج الأميرة.

ويرتفع برج دبي التوأم إلى أكثر من 300 متر وتم الانتهاء منه عام 2000، ويتكون من 54 طابقاً.