400 خبير ومتخصص بمؤتمر «إنترنت الأشياء 2019»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكدت شركات رائدة في قطاع التقنيات الرقمية مشاركتها في النسخة السادسة من مؤتمر «إنترنت الأشياء الشرق الأوسط 2019»، الذي ستقام فعالياته في فندق أرماني دبي في الفترة من 20 إلى 21 فبراير، والذي يمثّل منصة مميزة للتفاعل مع الخبراء وصنّاع القرار في القطاعين الخاص والعام.

وقال يوهان إيرستروم، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «إنترنت الأشياء ــ الشرق الأوسط 2019»: من المتوقع أن يستقبل المؤتمر نحو 400 خبير ومتخصّص من مختلف القطاعات.

وسيقوم المتحدثون هذا العام بتسليط الضوء على قصص نجاحهم في زيادة إيرادات شركاتهم وتقليص التكاليف من خلال تقديم دراسات حالة ورؤى موضوعية وسيناريوهات واقعية، بالإضافة إلى التواصل وعقد ورش العمل التي طرحناها حديثاً والمقرر إطلاقها في اليوم الثاني في نفس مكان المؤتمر«.

وقال المهندس معمّر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدن الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: يشكّل مؤتمر»إنترنت الأشياء ــ الشرق الأوسط 2019«منصّة نوعية لبحث فرص الأعمال في قطاع التكنولوجيا مع المختصين.

كما يتزامن انعقاده مع المراحل الأخيرة من عمل سلطة واحة دبي للسيليكون على إنجاز مشروع»سيليكون بارك«الذي يعدّ أول مشاريع المدن الذكية في دبي من حيث تطبيقه مبادئ المدينة الذكية بشكل متكامل مستفيداً من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء.

وقد تم تصميم المشروع بما يحقق التوجّهات الاستراتيجية لحكومة دبي بشأن المدن الذكية، والتي تقوم على 6 ركائز أساسية هي الحياة الذكية والمجتمع الذكي والتنقل الذكي والاقتصاد الذكي والحوكمة الذكية والبيئة الذكية.

ويسعدنا في هذا الصدد تضافر الجهود مع المشاركين في المؤتمر لمواصلة مسار التحوّل الرقمي الذي تنتهجه دبي بدعم من مشروعات ريادية مثل»سيليكون بارك«والتي يتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وقال محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة الأعمال، الهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: ترتكز منظومة سامسونغ الذكية من الأجهزة المتصلة على إرث عريق من ابتكاراتنا المفيدة والهادفة إلى إثراء حياة المستهلكين حول العالم.

وباعتبارنا من المساهمين الرئيسيين في عملية التحول التي يشهدها عالم تقنيات الاتصال والخدمات التكنولوجية، نسعى في سامسونغ إلى اعتماد استراتيجية شاملة لنقل تقنيات إنترنت الأشياء إلى المستوى التالي انطلاقاً من كونها ركيزة أساسية لرؤيتنا نحو خلق تجارب متصلة وسلسة في المنزل والمكتب وأثناء التنقل. وبلا شك يوفر المؤتمر منصة مميزة تتيح لنا استكشاف الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها هذه التقنية، ونحن سعداء بلعب دور محوري في إعادة رسم معالم مشهد إنترنت الأشياء في المنطقة.

رؤية

قال ماغنوس أولسن، الرئيس التنفيذي لشؤون التجارب والمؤسس المشارك لشركة»كريم«: تغطي خدمات منصة كريم التكنولوجية أكثر من 600 مليون شخص في مساحة جغرافية تمتد من المغرب إلى باكستان ومن تركيا إلى السودان.

ومن خلال تقنياتنا، نعمل على تمكين الناس من تحقيق إمكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية بالشكل الأمثل. ونأمل في إيصال رسالتنا بخصوص رؤيتنا المستقبلية أمام روّاد الصناعة خلال مؤتمر»إنترنت الأشياء ــ الشرق الأوسط 2019".