«نون» تطرح أجهزة مستعملة مجدّدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «نون»، السوق الرقمية التي انطلقت من المنطقة، للعملاء الراغبين باقتناء أحدث الأجهزة التكنولوجية فرصة مميزة لشراء مجموعة من المنتجات المستعملة والمعاد تجديدها. وتقدم «نون» خصماً يصل إلى 60 % مقارنة بالسعر الأصلي على الهواتف النقالة، وستوفر قريباً مجموعة أكبر من المنتجات المستعملة المعاد تجديدها، وذلك ابتداء من مارس 2019. وتتضمن العروض الخاصة بالهواتف منتجات مثل «هاتف جالاكسي S8 ثنائي الشريحة بلون أسود حالك، بسعة 64 غيغابايت، ويدعم الجيل الرابع وتقنية LTE»، «آيفون 6 إس بلس باللون الذهبي الوردي بخاصية فيس تايم 64 جيجابايت»؛ «آيفون 7 بخاصية فيس تايم 64 جيجابايت باللون الأسود 32 جيجابايت.

وكانت هذه الأجهزة أعادها عملاء غيروا رأيهم حول ما اشتروه، حيث تقوم «نون» بإعادة تنظيف الجهاز كلياً وتغليفه بالشكل المناسب، ومعالجة أية أعطال أو مشكلات بسيطة مثل الخدوش على الشاشات أو الأعطال البرمجية، قبل إعادة بيع الأجهزة.

ويعتبر شراء المنتجات المستعملة حلاً فعالاً للمساهمة في خفض النفايات الإلكترونية. وتتوفر هذه المنتجات حالياً على «نون المميز» ما يعني إمكانية تسليمها خلال 24 ساعة فقط مع تأمين صالح لمدة 3 أشهر لضمان رضا العملاء. ويمكن طلب المنتجات المجددة حالياً في الإمارات، وسيتم طرحها قريباً في السعودية.