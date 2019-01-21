«الظاهرة الزراعية» تعتمد نظاماً رقمياً مركزياً للمشتريات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تعتزم شركة الظاهرة الزراعية اعتماد نظام «إس إيه بي أريبا» لجعل عمليات المشتريات مركزيةً ورقمية ولتحقيق المزيد من الكفاءة والوفورات في التكاليف والامتثال ودفع عجلة نمو الشركة.

وتلبي الظاهرة احتياجات أكثر من 45 سوقاً حول العالم. وتعتبر المشتريات في الأعمال الزراعية معقدة؛ نظراً لأنها تتطلب امتثالاً للتشريعات الصارمة المعمول بها لحماية صحة المستهلك وضمان السلامة البيئية، وقد يشكل ذلك تحدياً أكبر بالنسبة لشركةٍ زراعية عالمية كالظاهرة التي تنتشر عملياتها في عدةِ دول.

وقال خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة: «بعد أن وسّعنا نطاق حضورنا العالمي بشكلٍ كبير عن طريق الاستحواذ على عدة شركات، فإننا ندرك أننا بحاجةٍ إلى اعتماد نظامٍ موحّد للمشتريات لمواصلة تحقيق أفضل قيمة لعملائنا وشركائنا، وقد أثبتت شبكة الأعمال الضخمة والحلول السحابية لشبكة «إس إيه بي أريبا» أنها الخيار الأمثل لإدارة إنفاقنا خلال كافة مراحل الإنفاق».

وعن طريق الاتصال بشبكة أرابيا والحلول السحابية لتحديد المصادر الخارجية والمشتريات التي تقدمها الشبكة فإن شركة «الظاهرة» تعتزم تحويل عملياتها التشغيلية لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية من ضمنها خفض النفقات بنسبة 15% على الأقل خلال سنةٍ واحدة واعتماد نظام مركزي موحّد لكافة مشتريات الشركة حول العالم وزيادة كفاءة هيكل تكاليف الشركة للاستفادة من وفورات حجم الأعمال.