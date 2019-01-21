رجاء القرق: تنامي اعتماد التقنيات الحديثة يدفع النمو المستقبلي ويعزز كفاءة المعاملات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكدت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي المدير التنفيذي في «مجموعة عيسى صالح القرق»، أن تنامي شريحة الشباب الذي يعتمد التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة، خصوصاً بين الإناث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيدفع بالنمو المستقبلي ويسهم بخلق مزيد من فرص الوظائف في المنطقة.

وقالت إن اعتماد التقنيات المبتكرة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي يقود التحول في التجارة العالمية عبر تعزيز كفاءة المعاملات التجارية العابرة للحدود، وإزالة عوائق التجارة، مؤكدةً أن الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها حالياً هي المستقبل للنمو المقبل، وينبغي مواكبة هذا التحول للوصول إلى تنمية مستدامة.

وأضافت خلال مشاركتها على رأس وفد ضم أعضاء من مجلس إدارة سيدات أعمال دبي في ندوة حملت عنوان «الاستثمار العالمي في الاقتصاد الجديد» ضمن نشاطات المنتدى المالي الآسيوي الثاني عشر الذي أقيم مؤخراً في هونغ كونغ أن الإمارات ودبي على وجه الخصوص تبرز كوجهة متميزة في المنطقة مع توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الناتج الإجمالي المحلي للدولة من 2.9% في 2018 إلى 3.7% العام الجاري مع استمرار أعمال تطوير البنية التحتية المرتبطة بمشاريع معرض إكسبو 2020 دبي، مشيرةً في هذا المجال إلى أن مؤشرات التجارة الخارجية لدبي وخطط التحفيز الاقتصادي التي كشفت عنها الإمارة مؤخراً، ترسخ مكانة دبي كوجهة استثمارية بارزة، كما تسهم في تعزيز التجارة العالمية.

وتوقعت القرق استمرار التحول في القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق في عام 2019، مع بروز العديد من الأسواق ذات الفرص المجزية في القارة اللاتينية وأفريقيا.