954 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 954 مليون درهم حيث تم تسجيل 138 مبايعة بقيمة 418 مليوناً، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 267 مليوناً و117 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 151 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليوناً بمنطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 14 مليوناً في منطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 63 مليوناً وتلتها منطقة مردف بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة المركاض. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 27 مليوناً وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 34 مليوناً.

وسجلت الرهون 536 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 505 ملايين و26 رهن فلل وشقق بقيمة 31 مليوناً. وكانت أهم الرهون بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 350 مليوناً ورهن بمنطقة الخبيصي بقيمة 44 مليون درهم.