فنادق سنترال تتوقع 2 % نمواً في عوائد الغرف 2019

المصدر: دبي- البيان

تتطلع فنادق سنترال، إلى عام 2019، بكثير من التفاؤل، بعد أن وسعت قاعدة وجودها في دبي، من خلال إضافة فندقين من فئة خمس نجوم، هما كانال سنترال الخليج التجاري، ورويال سنتر النخلة.

وتعمل المجموعة بنجاح منذ افتتاح فندقها الأول، فرست سنترال هوتيل سويتس، في البرشاء هايتس.

وقال عمار كنعان مدير عام مجموعة فنادق سنترال: نزيد الزخم مع كل فندق من فنادقنا، التي تحقق جميعها أداء جيداً، ومن المتوقع أن نحقق نمواً قدره 2 % في العائد على الغرفة المتاحة خلال 2019، على مستوى المجموعة.

كذلك، نتطلع للوصول إلى زيادة بنسبة 10 % في عدد غرفنا الحالي، مع افتتاح فندق جديد في دبي قريباً. ونحن واثقون من توقعات 2019، وننتظر أن يستقر السوق، مع استمرار قوة محركات الطلب على فنادق دبي.