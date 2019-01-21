«أراضي دبي» توقع مذكرة تعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

المصدر: Ⅶ ‎دبي- البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حيث وقّع الاتفاقية سلطان بن مجرن مدير عام أراضي دبي، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

‎وقال سلطان بن مجرن: تهدف المذكرة إلى بناء علاقات تعاون فاعلة بين الطرفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. وسيعمل الطرفان على تحليل البيانات والمعلومات التي يوفرها كل طرف، ودراسة أثرها على صعيد الإمارة والمستثمرين الإماراتيين بالخارج. ونأمل أن تسهم أيضاً في دعم المبادرات التي تعزز الاستثمارات في قطاع العقارات.

‎وأوضحت ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالدائرة، أن المذكرة تدعم اتخاذ الخطوات المحفزة للترويج العقاري، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري في إمارة دبي، وفرص الوصول إلى سوق العقارات والخدمات المقدمة من أراضي دبي.

‎وأضافت: سيتم الترويج للمذكرة في أوساط المستثمرين، إلى جانب تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات مشتركة، تدعى إليها المؤسسات والشركات التجارية الراغبة والمعنية بالاستثمار في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار والقوانين المنظمة، والتحليل الدقيق للسوق في الدول المستضيفة للاستثمار، تحقيقاً لتوجه الحكومة الهادفة إلى توسيع وتنويع مصادر الاقتصاد.

‎وقال جمال الجروان: تم إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنوع الاقتصادي، على ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو، إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج.

وأضاف: اطلعنا خلال زيارتنا وسلسلة الاجتماعات التي عقدناها في السابق مع دائرة الأراضي على آلية العمل التي تنتهجها، والفرص والخيارات العقارية التي يقدمها سوق دبي العقاري، بما يسمح باستقطاب الشركات والمستثمرين، ضمن الأطر والضوابط القانونية والإجراءات المتبعة للتسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك. ‎