سوق أبوظبي المالي يعزّز الاستدامة في الشركات المدرجة

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، في مقره الرئيس بإمارة أبوظبي يومي الثلاثاء الموافق 22 يناير والأربعاء الموافق 23 يناير ورشتي عمل للشركات المدرجة عن الاستدامة بعنوان: «تعزيز الاستدامة في الشركات المدرجة.. الاستجابة لمطالب المستثمرين بشأن المعايير البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات».

وتهدف هذه الورش إلى تثقيف الشركات وتوجيهها وتعريفها بأهمية الاستدامة وفوائد تطبيقها في الشركات.

وستكون هذه الورش موجهة للأشخاص المعنيين بمتابعة تطبيق الحوكمة والاستدامة في الشركات المدرجة بالإضافة إلى مديري علاقات المستثمرين في هذه الشركات.

وسوف يتم خلال الورشتين استعراض حالات عملية حول الاستدامة، والمزايا الاستراتيجية لتضمين ممارسات الاستدامة في العمليات التجارية الأساسية للشركات.

كما ستلقي الورش الضوء على معايير الأداء (ESG الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وكيفية استفادة المستثمرين من المعلومات.

ويأتي تنظيم هذه الورش في إطار استراتيجية السوق الهادفة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة تداول مستدامة، وإطلاق مبادرات تحفز مجتمع الأعمال على تبني ممارسات تحقق الاستدامة البيئية والمجتمعية وترتقي بمعايير الحوكمة، عبر تفعيل معايير الاستدامة ودمجها في كل من استراتيجية السوق والشركات المدرجة على حد سواء.

وذكر خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: «تأتي هذه الورش استكمالاً لجهود السوق في تنظيم ورش عمل عن الاستدامة والحوكمة، والتي كان آخرها في ديسمبر الماضي وتهدف إلى تشجيع الشركات المدرجة على الاستجابة لمطالب المستثمرين بشأن المعايير البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يمكنهم من الاستفادة من استثمارات تبلغ قيمتها نحو 80 تريليون دولار من صناديق موجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتبحث عن فرص للاستثمار في الأسواق المالية حول العالم».