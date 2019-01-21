6.4 % نمواً متوقعاً للعقار في الدولة 2019

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

توقع تقرير صادر عن وكالة فيتش العالمية، أن ينمو سوق العقارات في الإمارات خلال العام الجاري، 6.4 %، مؤكداً أن تراجع أسعار العقارات، لن يؤثر في هذا النمو.

وأضاف تقرير «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن مشاريع العقار التجارية والسكنية، سوف تستمر في دفع النمو خلال استعدادات دبي لاستضافة إكسبو 2020، حيث يتوقع المستثمرون انتعاشاً في أسعار العقارات، عقب انعقاد المعرض الدولي.

كما توقع التقرير استقراراً في نمو قطاع البناء في الإمارات 2020، حيث إن المشاريع ذات العلاقة بالمعرض الدولي، سوف تنتهي في ذاك العام، لكن التنويع الاقتصادي الحالي، ودعم الحكومة لمشاريع البنية التحتية، سوف يستمر في دفع نمو القطاع. وسوف يصل معدل نمو القطاع في ما بعد المعرض، إلى 2.8 % خلال عام المعرض. ويعتقد المستثمرون أن ارتفاع الطلب سوف يحدث عقب معرض إكسبو على المدى المتوسط، حيث تظل دبي موقعاً جذاباً للاستثمار في العقارات للوافدين والأجانب.