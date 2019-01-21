حمدان بن محمد يترأس وفد الدولة إلى «دافوس»

المصدر: Ⅶ دبي ـ وام

يترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعقد في دافوس بسويسرا ابتداءً من غد الثلاثاء ويستمر أربعة أيام الفترة، تحت شعار «العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة».

ويشهد المنتدى مشاركة إماراتية فاعلة في 10 جلسات رئيسة، تتناول أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملتزمة بالمشاركة بشكل فاعل في الجهود العالمية لصناعة مستقبل أفضل للإنسان.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات تتبنى نهجاً يركز على تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ صيغة جديدة من العمل المشترك الهادف إلى خير الناس، والاستفادة من المنصات العالمية البارزة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل التوجهات، وتوحيد الرؤى والوصول إلى فهم مشترك للتحديات التي تنطوي عليها المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير الحلول المناسبة لها».

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