القطاع الخاص يستكشف فرص الاستثمار في سوريا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

بحث ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري في أبوظبي، أمس، إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين، وأهم فرص الاستثمار الواعدة والخصبة المتاحة عند انطلاق مرحلة الإعمار في سوريا.

وبحسب المشاركين فإن الوفد السوري عرض خلال الملتقى الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وحضره وفد كبير من رجال الأعمال السوريين؛ فرصاً استثمارية في 6 قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، والصناعة والسياحة، والعقار، والطاقة المتجددة، واللوجستك والبنية التحتية.

وقدر مشاركون بأن سوريا تحتاج إلى تريليون دولار لإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر القادمة.

وقالوا: إن لدى القطاع الخاص الإماراتي شركات راغبة في العودة للاستثمار في سوريا في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار، خاصة أن سوريا بصدد إصدار قانون الاستثمار الجديد. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية، التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة. كما يعد فرصة سانحة للمستثمرين وفعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال، لعقد لقاءات مثمرة فيما بينهم، تتيح مجالات الاطلاع والتعرف عن كثب إلى مزايا بيئة الأعمال.

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