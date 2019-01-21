دبي تتفوّق على لاس فيغاس فندقياً

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن دبي تمتلك مجموعة مبهرة من الفنادق تفوّقت على تلك التي تمتلكها لاس فيغاس المعروفة بفنادقها الراقية بولاية نيفادا الأمريكية. وأضافت الصحيفة، إن فنادق دبي جعلت فنادق لاس فيغاس تتوارى خجلاً. ونشرت «ديلي ميل»، أمس، تقريراً عن فنادق دبي، وأوضحت أن هذه الفنادق أسهمت في صنع اسم دبي وشهرتها العالمية. وأكد التقرير، أن فنادق دبي جعلت منها خياراً مثالياً للعائلات الراغبة بقضاء عطلة ممتعة على الشواطئ. وأضاف التقرير، إن دبي من أروع الوجهات لقضاء عطلة عائلية خلال فبراير. وأوضح، أن دبي لا تمتلك فنادق فخمة فقط، وإنما تضم أيضاً فنادق تتناسب مع العائلات ذات الميزانيات المحدودة.