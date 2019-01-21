45 مليار درهم أرباحاً متوقعة للبنوك الوطنية 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تشير تقديرات المحللين إلى نمو قياسي في أرباح البنوك الوطنية المدرجة لعام 2018، بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%، إلى حدود 45 ملياراً، مقابل نحو 39 ملياراً في 2017، بفضل خطط التوسع المستمرة، وتنويع الإيرادات، والتركيز على تمويل القطاعات الأكثر أولوية في الاقتصاد.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، قفزت الأرباح الصافية لنحو 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، إلى نحو 32.7 مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنمو نسبته 13.8%، أو ما يعادل 3.96 مليارات، مقارنة بنحو 28.7 ملياراً عن الفترة نفسها من عام 2017.

وقال مصرفيون ومحللون ماليون إن البنوك الوطنية تعد الأعلى من ناحية الربحية، مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية، وسيولة مرتفعة، لا سيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

وبدأ ماراثون النتائج السنوية في الأسبوع الماضي، بعدما أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 20% إلى 10.04 مليارات درهم عن عام 2018، مقارنة بنحو 8.34 مليارات عن 2017، بدعم رئيس من ارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات.

كما زادت أرباح «مصرف الإمارات الإسلامي» بنسبة 32% إلى 924.3 مليون درهم عن العام الماضي، وارتفعت أرباح «مصرف عجمان» بنحو 28%، وصولاً إلى 170 مليون درهم في 2018.

وأضاف المصرفيون والمحللون أن النمو المحقق في أداء البنوك الوطنية العام الماضي يؤكد صلابتها وقوة ملاءتها المالية، في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، لا سيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر، فضلاً عن قدرتها على مجابهة التحديات.

وتأتي تقديرات المحللين متوافقة مع توقعات عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الذي توقع أن تنمو أرباح البنوك الوطنية 10% خلال عام 2018، على الرغم من التحديات الإقليمية.

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