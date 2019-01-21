انتعاش قوي تشهده أبوظبي العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

توقعت شركة «غارديان ويلث مانجمنت»، للتمويل الشخصي وإدارة الثروات أن يشهد سوق أبوظبي انتعاشاً قوياً خلال العام الجاري، مرجحة أن ينعكس هذا الانتعاش بصفة خاصة على قطاع التمويل الشخصي، بفعل ضخ الأموال في أبوظبي وزيادة الوظائف الجديدة، الأمر الذي يُتَوقع أن يعزز النشاط في هذا القطاع.

وأفاد ديفيد هويل، الشريك في «غارديان ويلث مانجمنت» أن بحثاً أجري نهاية العام الماضي عن آفاق السوق المتوقعة في أبوظبي خلال 2019، وتمخض عن نتائج إيجابية.

وقال: «لم يعد مستوى التفاؤل بشأن أداء السوق في أبوظبي مثاراً للتساؤل، ذلك أن نرى فعلياً المزيد من الوافدين الجدد الذين يتدفقون على الإمارة منذ مطلع العام الجاري».

وأضاف: «تشهد كل أنحاء أبوظبي نشاطاً ملموساً كإطلاق مشروعات ومناطق عمرانية جديدة وأيضاً منشآت ترفيهية، خاصة تلك، التي يجري افتتاحها في «جزيرة ياس». إنه بالفعل وقت رائع في أبوظبي، ويتعين على قطاع التمويل الشخصي استغلاله».