5 ملايين قدم المساحات المؤجرة في مجمع دبي للاستثمار خلال 2018

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

أعلن مجمع دبي للاستثمار، المجمّع الصناعي والتجاري والسكني المملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، أن إجمالي المساحة المبنية المؤجرة من الباطن للمستودعات والمكاتب والوحدات التجارية في مجمع دبي للاستثمار، تجاوزت 5 ملايين قدم مربعة في عام 2018، حيث استقطب المجمع عدداً من الأسماء والعلامات التجارية المهمة من مجموعة متنوعة من الصناعات، إلى جانب طيف واسع من الشركات التي اختارت مجمع دبي للاستثمار، مركزاً لعملياتها وأنشطتها العام المنصرم.

وقال عمر المسمار، المدير العام لمجمع دبي للاستثمار: «لعب المجمع على مدى السنوات التسع عشرة الماضية، دوراً مهماً في استقطاب الشركات والصناعات من جميع أنحاء المنطقة والعالم، ما ساعد دبي على التحوّل إلى وجهة يفضلها المستثمرون والمستخدمون النهائيون. ويعد حجم المساحات المؤجرة في عام 2018، مشجعاً للغاية، ويدل على خطط النمو الواعدة في المجمع».

وقامت شركة «كينجسبان»، بالاستثمار في قطعة أرض مساحتها 538 ألف قدم مربعة، لإنشاء مصنع ضخم مقابل المركز الحالي لعملياتها في مجمع دبي للاستثمار – المرحلة الثانية، لخدمة قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط.

وتعمل حالياً شركة «كليما أونو» في مجال تكييف الهواء، من مبنى تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض على مساحة 100 ألف قدم مربعة.

وكشفت مصبغة «جولدن ساندز»، التابعة لمجموعة الموسى للمشاريع، مؤخراً، عن إنشاء مرافق صناعية لغسيل الملابس، تبلغ مساحتها 158,229 قدماً مربعة، والتي يمكنها غسل 150 طناً يومياً، وترتيب 200 رحلة للاستلام والتوصيل على مدار 24 ساعة في اليوم، وبواقع 365 يوماً في السنة.

وتمكن المجمع، من توسعة نطاق الخيارات السكنية المتاحة في عام 2018، حيث دشنت «شركة لوتاه للتطوير العقاري»، مبنى «ذا إيدج» السكني، الذي يضم 103 وحدات ضمن مشروع «إيوان ريزيدنسيز». وبذلك، يعدّ مجمع دبي للاستثمار خياراً سكنياً متنوعاً، حيث يضم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، ويعيش فيه ما يزيد على 90 ألف نسمة، فضلاً عن ست مدارس، وخمسة فنادق قيد التشغيل.