دوائر حكومية وشركات خاصة تنضم إلى أبراج «سنترال بارك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقطبت أبراج «سنترال بارك»، إحدى مساحات المكاتب والتجزئة والسكن في مربعة مركز دبي المالي العالمي، عدداً من المستأجرين المرموقين في مركز دبي المالي العالمي ضمن برجها التجاري للمكاتب. ويواصل المبنى اجتذاب أسماء مرموقة من الشركات التجارية والدوائر الحكومية. واتخذت دائرتان حكوميتان أخيراً أبراج «سنترال بارك» مقراً لهما، حيث استأجرت الهيئة الاتحادية للضرائب 3 طوابق، في حين اتخذت وزارة الاقتصاد 5 طوابق في البرج التجاري للمكاتب.

وقامت الهيئة الاتحادية للضرائب بتجهيز مقرها الرئيسي الجديد على مساحة تناهز 63 ألف قدم مربع في برج المكاتب، كما نقلت وزارة الاقتصاد عدداً من أقسامها إلى البرج التجاري لتشغل خمسة طوابق علوية في أبراج سنترال بارك.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «أراضي للتطوير»: «إنّه لمصدر فخر لنا أن يقع اختيار وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات على أبراج «سنترال بارك» لتكون المقر الجديد لمكاتبها. ويعد انضمام هذه الجهات الحكومية المرموقة إلى مجموعة الأسماء الرائدة في البرج التجاري أكبر دليل على القيمة التي لا تُضاهى، والتي نقدمها إلى عملائنا، حيث إننا نوفر لهم مجموعة من العناصر الفريدة التي تتمثل في الموقع المتميز والكفاءة والمعايير العالية في التصميم والمرافق ذات المستوى العالمي».

كما وقعّت أبراج «سنترال بارك» عقود إيجار جديدة مع عدد من الجهات العالمية الرائدة التي تتمثل في «شلمبرجير» العالمية وهيئة التجارة والاستثمار التابعة لحكومة ولاية فيكتوريا ومجموعة طوكيو البحرية والجمعية الكورية للتجارة الدولية.