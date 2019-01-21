«دو» تنضم إلى ائتلاف عالمي لاستكشاف آفاق «بلوك تشين»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استكمالاً لجهودها الهادفة إلى دعم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، تعتزم دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، الانضمام إلى «مجموعة شركات الاتصال العالمية لدراسة تقنية بلوك تشين»، وهي ائتلاف يضم شركات اتصال عالمية متعددة الجنسية، يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات التي توفرها تقنية بلوك تشين إضافة إلى سبل تطوير وتطبيق أحدث ابتكارات هذه التقنية واعتمادها عالمياً.

وتلعب «دو» من خلال انضمامها إلى هذه المجموعة دوراً محورياً في استشراف وتطوير حالات استخدام وخدمات قائمة على تكنولوجيا «بلوك تشين» مثل «أنظمة الدفع عبر نواقل خدمات الاتصال (CCPS)»، وهي أنظمة دفع عالمية تستند إلى تقنية بلوك تشين طورتها شركة TBCASoft الأمريكية المتخصصة بتطوير حلول تقنية قائمة على بلوك تشين، والتي تعتبر أيضاً عضواً مؤسساً في مجموعة شركات الاتصال العالمية لدراسة تقنية بلوك تشين.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «باتت معظم الدول والمدن حول العالم تدرك الإيجابيات التي توفرها تقنية بلوك تشين لا سيما فيما يتعلق بتحسين كفاءة التعاملات بالنسبة للأفراد والمؤسسات على حد سواء إلى جانب مستوى الأمان والسرعة في الإنجاز.

وفي الوقت الذي تواصل فيه قطاعات الأعمال في دولة الإمارات نموها وتوسعها، نعتقد أن استكشاف الإمكانات والفرص التي توفرها هذه التقنية يعد أمراً ضرورياً لمواكبة المتطلبات الجديدة في العصر الرقمي».

وأضاف: «يمثل انضمامنا إلى مجموعة العمل الخاصة بدراسة آفاق تقنية بلوك تشين، خطوة أخرى في إطار مساعينا الهادفة إلى دعم استراتيجية الإمارات ودبي للتعاملات الرقمية، حيث سيتاح لنا فرصة تبادل الأفكار مع نخبة من خبراء وقادة القطاع حول سبل تطبيق حالات هذه التقنية، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل والتعاون مع جميع الجهات للوصول إلى مستقبل رقمي يرتكز على أسس متينة من الحلول والتقنيات المتقدمة».

وقال، لينج وو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TBCASoft ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الاتصال العالمية لدراسة تقنية بلوك تشين: «تكتسب المجموعة الزخم بشكل متواصل بفضل جهود أعضائها نحو تطوير واعتماد حلول منصة أنظمة الدفع عبر نواقل الخدمة التي لا تعتمد على العملات المشفرة بل تستند إلى تقنية بلوك تشين. ونحن سعداء بانضمام دو، الشركة الرائدة في قطاع خدمات الاتصال بدولة الإمارات، إلى المجموعة».

وتعتبر أنظمة الدفع عبر نواقل الخدمة CCPS من أهم الحلول التي طورتها شركة TBCASoft بهدف توفير حلول متقدمة تساعد في تحسين وتبسيط أنظمة الدفع والتحويلات إلى المستخدمين النهائيين بشكل سلس عبر محافظ الدفع المتنقلة.

وتتيح هذه الأنظمة للعملاء في دولة الإمارات إمكانية إجراء التحويلات المباشرة على الفور دون سلطة مركزية أو القلق من التلاعب، حتى بالنسبة للمدفوعات الخارجية. وسيساهم ذلك أيضاً في خفض تكلفة الرسوم خلال عمليات سلسلة الدفع.

ومن خلال انضمامها إلى المجموعة التي تعد أسرع ائتلاف متخصص بتقنية بلوك تشين نمواً على مستوى العالم، تصبح دو جزءاً من منصة عالمية آمنة وعالية الأداء تهدف إلى تمكين شركات الاتصال من مناقشة أحدث تطورات هذه التقنية وكيفية دمجها ضمن منظومة الاتصالات العالمية، وتساهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتقنيات الجديدة والابتكار.

وبصفتها من أوائل الشركات التي توجهت نحو تطوير وتطبيق حلول «بلوك تشين» في الإمارات، ستعمل دو على الاستفادة من خبراتها وقدراتها للتعاون مع أعضاء المجموعة في مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه التقنية.