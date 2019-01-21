مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تواصل منح الجوائز الكبرى خلال مهرجان التسوق

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تشهد عروض مجموعة دبي للذهب والمجوهرات خلال مهرجان دبي للتسوق استجابة رائعة من كافة المتسوقين من المقيمين والزوار على حد سواء. وحتى الآن سلمت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات 24 كيلوغراماً من الذهب و3 سيارات بي إم دبليو إلى 99 فائزاً. وواصلت المجموعة منح الجوائز الكبرى للمتسوقين.

وقال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: هدايا المجوهرات الذهبية والماسية هي أفضل ما يمكن تقديمه للأصدقاء والعائلة. وحيث إن سعر الذهب في مستويات معقولة حالياً، فتعد تلك الفترة هي الأمثل لأولئك الذين يتعاملون مع الذهب والمجوهرات كاستثمار آمن. أيضاً يمكنهم ربح العديد من الجوائز الكبرى، مع فرصة ممتازة للفوز بكيلوغرام من الذهب يومياً عند شراء المجوهرات الذهبية، ولمحبي المجوهرات الماسية نقدم لهم حملة ترويجية حصرية حيث يمكن للمستهلكين ربح سيارة بي إم دبليو أسبوعياً.

ويجتذب مهرجان التسوق العديد من السياح من جميع دول العالم. وشراء الذهب والمجوهرات دائماً ما يكون على رأس قائمة التسوق لمعظم زائري إمارة دبي بصفتها (مدينة الذهب) و(وجهة المجوهرات في العالم).

وأضاف: لطالما كان مهرجان التسوق ذروة موسم البيع لتجارة المجوهرات بدبي، وحتى الآن يشارك المتسوقون في عروضنا الترويجية بشكل جيد للغاية ونتوقع زيادة بيع المجوهرات بنسبة 20% إلى 25% بنهاية الحملة الترويجية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات: لطالما كان مهرجان دبي للتسوق أحد أكثر المهرجانات شعبية في أجندتنا السنوية، حيث يدعم المهرجان جهودنا المستمرة لتعزيز سوق التجزئة في إمارة دبي والحفاظ على دبي كواحدة من أهم وجهات التسوق في العالم. تلعب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات دوراً مهماً في إثراء تجربة التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق. حيث توفر للمتسوقين فرصاً للفوز بالذهب والمجوهرات، فضلاً عن الجوائز النقدية التي تغير حياة العديد من الفائزين. ودائماً ما نسعد بسماع قصص الفائزين المؤثرة. نتقدم بالشكر لشركائنا الاستراتيجيين على التزامهم المستمر في تقديم عروض مميزة خلال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وكونه الشريك المصرفي الرسمي لهذه الحملة، أضاف بنك الفجيرة الوطني المزيد من الحماس لعملائه من خلال مضاعفة فرصة الفوز بسيارة بي إم دبليو، حيث يحق لعملاء البنك الحصول على قسيمتي سحب بدلاً من قسيمة واحدة للمشاركة في السحب الخاص بالمجوهرات الماسية، عند إنفاق بحد أدنى 500 درهم باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان الصادرة من بنك الفجيرة الوطني.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: فخورون بشراكتنا مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وأن نكون الشريك المصرفي الرسمي للحملة الترويجية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق. وباعتباره واحداً من كبار الممولين لصناعة الذهب والألماس في الإمارات، فإن بنك الفجيرة الوطني يعمل على توسيع نطاق عمله في القطاع من خلال البحث عن فرص مستقبلية مميزة. يسعدنا أن ننتهز هذه الفرصة للمساعدة على تحفيز العملاء على الاستثمار في المجوهرات الذهبية والماسية من خلال منحهم فرصة الفوز بجوائز كبرى.