إطلاق منصة لطلب وتقديم العطاءات عبر الإنترنت

المصدر: دبي-البيان

تم مؤخراً، إطلاق أول منصة شاملة لطلب وتقديم العطاءات عبر الإنترنت، تحت اسم «UAE Tenders»، وذلك بهدف تعزيز دخل الشركات بطرق أكثر سهولة وأقل تكلفة، حيث إن الموقع يُعد شبكة إلكترونية واسعة، تربط بين الموردين والمشترين في جميع أنحاء الإمارات.

وعقب التسجيل بالموقع، تقوم الشركات من جميع أنحاء الإمارات، بنشر متطلباتها واحتياجاتها، ومن ثم يتم إخطار الموردين المسجلين بالموقع، والذين بدورهم يقبلون الطلبات، ويرسلون عروض الأسعار إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالشركات المذكورة دون وسطاء.

تشمل قاعدة بيانات المنصة، العديد من الموردين العاملين في شتى الصناعات والمجالات، مثل: الزراعة والبناء والهندسة والتغذية والتعليم والمالية والتأمين والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة والخفيفة، بالإضافة إلى مجالات الصحة والطب والإعلام والعقارات والخدمات المنزلية والنقل والمواصلات، وباقة من المجالات الأخرى، لذلك، تُعتبر أكبر منصة إلكترونية لطلب وتقديم العطاءات في الإمارات.

لا تقتصر المناقصات على الآلات الكبيرة والمعدات الثقيلة، بل يمكن للشركات العثور على أبسط المتطلبات إلى أكبر المشروعات، بما في ذلك خدمات تقديم الطعام، وتنظيم الفعاليات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمقاولين وغيرها.