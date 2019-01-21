«بيت.كوم»: ارتفاع كبير في عدد الوظائف المتاحة عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أعلن موقع بيت.كوم للوظائف أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الوظائف المتوفرة على الإنترنت، حيث ارتفع العدد 104٪ خلال عام 2018، مما زاد من عدد الأشخاص الذين يزورون الموقع وعدد طلبات التوظيف التي يتم تقديمها عبر الموقع. فحوالي نصف مليون شخص يزورون بيت.كوم يوميّاً، كما تم تقديم أكثر من 18 مليون طلب توظيف عبر بيت.كوم خلال عام 2018.

وأشار الموقع إلى وصول عدد الأشخاص المسجّلين على قاعدة بياناته إلى 35 مليوناً. فقد أظهر تقرير حديث لبيت.كوم أن 16,000 باحثاً عن عمل ينضمون يوميّاً إلى الموقع.ولدى أكثر من 50٪ من القوى العاملة في المنطقة حساب على موقع بيت.كوم، والتي شهدت في الآونة الأخيرة نشاطاً متزايداً بين الكفاءات الإدارية والتنفيذية المسجّلة على الموقع والتي يبلغ عددها 4,5 ملايين.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم، إن وضع غالبية القوى العاملة ثقتها بنا، واستخدامها لموقعنا للبحث عن فرص عمل جديدة هو ما يجعلنا نواصل في عملنا وتحقيق رسالتنا، فنحن نسعى لتمكين عدد أكبر من الأشخاص وتزويدهم بالأدوات والمعلومات التي يحتاجونها لبناء نمط حياة أفضل. فوصول عدد المسجّلين على موقعنا إلى 35 مليوناً يفرض علينا تحديّاً أكبر.