65 % من المشاركين في استطلاع «يلا كومبير» يتوقعون ارتفاع الأجور

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

توقع 65 % من المشاركين في دراسة أجرتها مؤسسة يلا كومبير لوساطة التأمين والمنتجات المصرفية، أن ترتفع الأجور في الإمارات خلال العام الجاري، وهي نفس النسبة من المشاركين الذي قالوا إنهم لم يحصلوا على زيادات في الأجور خلال العام الماضي.

وارتفع عدد الذين يشعرون بالأمان في وظائفهم، من 32 % في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 37 % في الربع الأخير للعام الماضي.

وقال جوناثان رولينغ رئيس تنفيذي يلا كومبير، إن المشاركين في الاستطلاع من سكان الإمارات يشعرون أن الوقت الحالي هو الأفضل بالنسبة لهم، رغم أنهم لم يحصلوا على ارتفاعات في الأجور في العام الماضي 2018.

وتراجعت نسبة الذين حولوا أموالاً للخارج، من 88 % في الربع الثالث العام الماضي، إلى 84 % في الربع الأخير من العام الماضي، كما ذكر 45 % من المشاركين في الاستطلاع، أنه ليس من المحتمل أن يغادروا الإمارات في العام الجاري، بسبب أمور مالية، مقابل 24 % اعتقدوا ذلك في الاستطلاع السابق.

وفي سياق متصل، توقعت شركة كورن فيري، أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 3.2 % مع زيادة الأجور بنسبة 3.9 % خلال عام 2019، ما يعني أن الارتفاع الحقيقي في الأجور سيكون بنسبة 0.7 %، في مقابل تراجع الأجور بنسبة 0.5 % خلال العام الماضي.

وقال فيجاي غاندي- المدير الإقليمي لمنتجات كورن فيري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تواصل الإمارات وضع نفسها كوجهة عمل جاذبة للغاية في المنطقة، ومن المرجح أن يعود متوسط الزيادات الحقيقية في الرواتب إلى المستوى الإيجابي، بعد أن كان محصوراً في أرقام سلبية في عام 2018. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم إلى النصف في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، وتناقصت التكلفة المعيشية، ما أدى إلى زيادة الدخل المتاح للعمال في كل المستويات».

ورجحت قاعدة بيانات الرواتب في كورن فيري، والتي تحتوي على بيانات لأكثر من 20 مليون من أصحاب الوظائف في 25,000 مؤسسة في أكثر من 110 دول، أن ترتفع الرواتب مقارنة بمعدلات التضخم على مستوى العالم، بمعدل بنسبة تصل إلى 1 % فقط في عام 2019، وهو أقل من معدل 1.5 % الخاص بتنبؤ عام 2018.

ومن المتوقع في الشرق الأوسط، أن ترتفع الأجور بنسبة 3.6 %، مقارنة بـ 3.8 % في العام الماضي، مع ترجيح أن تبلغ زيادات الأجور المعدلة حسب معدل التضخم نسبة 0.4 %، مقارنة بنسبة 0.9 % في العام الماضي، و2.5 % في العام الأسبق.

على الرغم من أن الرواتب الأساسية ستزيد بنسبة 7.7 % في أفريقيا، إلا أنه مع معدل التضخم المرتفع، فسوف يكون من المتوقع أن تبلغ الزيادة الحقيقية 0.9 % فقط. ففي مصر، من المتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة 15 %، ولكن معدل التضخم بنسبة 14.4 %، ما يعني أن الموظفين سيشهدون زيادة بنسبة 0.6 % في الأجور الحقيقية فقط.

نمو الرواتب في السعودية

من المتوقع أن تشهد السعودية، أعلى ارتفاع حقيقي في الرواتب في عام 2019. حيث يتوقع أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 2.3 %، وأن ترتفع الرواتب بمعدل 4.9 %. وبالتالي ستكون الزيادة الحقيقية في الرواتب بنسبة 2.6 %.

وهي أكبر بكثير، من الزيادة التي كانت متوقعة للعام الماضي (0.1٪)، وتُصنف دولة الكويت في المرتبة الثانية في المنطقة، من حيث المتوسط المتوقع في الزيادة الحقيقية في الرواتب، وذلك بنسبة 2.2 ٪. ويعتمد ذلك على توقعات معدل التضخم عند 1.6 ٪، وزيادة الرواتب المتوقعة بنسبة 3.8 ٪.