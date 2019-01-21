«إيجل هيلز الشارقة» تفتتح قرية المرح في جزيرة مريم

المصدر: الشارقة- البيان

افتتحت «إيجل هيلز الشارقة» قرية المرح في جزيرة مريم في الشارقة، وهي عبارة عن منطقة ألعاب مخصصة للأطفال. وتوفر قرية المرح دخولا مجانيا لجميع أفراد العائلة طيلة أيام الأسبوع من الساعة 6 مساءً إلى 10 ليلاً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 4 عصراً إلى 10 ليلاً حتى 6 أبريل المقبل.

وتعتبر قرية المرح، الواقعة بالقرب من مركز المبيعات، بمثابة ملاذ للأطفال لاستكشاف مختلف الألعاب والنشاطات والتعرف على أصدقاء جدد، بالإضافة إلى أنها توفر مساحة للآباء للاسترخاء وتناول الطعام والاستمتاع بالطقس الجميل.

وتعد جزيرة مريم إضافةً جديدةً ومميزة إلى البيئة السياحية التي تشهد تطوراً متنامياً في إمارة الشارقة، وتشكل الوجهة الأولى لمشاريع الواجهات البحرية في الإمارة. وتمتاز الجزيرة بتصاميم عصرية تدمج بين سمات الإمارة التاريخية والمعاصرة، وتضم شققاً سكنية ومتاجر متنوعة، وفندقاً من فئة خمس نجوم، وآخر من فئة أربع نجوم، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي المطلّة على الواجهة البحرية، فضلاً عن السوق والمرافق الترفيهية المتنوعة؛ مثل السبا ونادي اللياقة البدنية وحمام السباحة ومنطقة ألعاب الأطفال.