«ديوان للاستشارات الهندسية» ضمن أفضل ‬50 شركة معمارية في العالم

المصدر: دبي- البيان

نجحت شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية في دخول قائمة مجلة «بيلدينغ ديزاين» البريطانية المتخصصة لأفضل ‬100 شركة معمارية في العالم للعام العاشر على التوالي، حيث احتلت المركز الخامس والأربعين عالمياً. وجاءت الشركة للعام الثاني على التوالي ضمن أفضل 50 شركة على القائمة التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات المعمارية في العالم.

ويأتي تصنيف الشركة ضمن قائمة أفضل 50 شركة اعترافاً عالمياً بأنها واحدة من أكبر الشركات الاستشارية المعمارية والهندسية الرائدة في المنطقة، بفضل ما تقدمه من ممارسات معمارية وهندسية هي الأكبر على امتداد الأسواق الرئيسية للمنطقة في الإمارات والسعودية والعراق، بجانب امتداد نطاق عملها ليشمل أوروبا وأفريقيا، حيث تعمل على مشاريع في صناعة الضيافة والتعليم من بينها فنادق مجموعة كمبينسكي في ساحل العاج وجمهورية الكونغو.

وقال محمد الأعسم المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ديوان للاستشارات الهندسية: من أجل تحقيق مزيد من الازدهار على امتداد الصناعة - وخاصة عند الانتقال إلى مناطق جديدة - يجب أن تكون استراتيجيتنا مبنية على الابتكار والذكاء.