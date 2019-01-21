«اقتصادية الشارقة» تشكل مجلساً للشباب

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مجلسها المؤسسي للشباب، حرصاً منها على تمكين الشباب وإدماجهم في العملية التنموية، وتعزيز مشاركتهم في شتى المجالات، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.

ويضم المجلس في عضويته 10 شباب ملهمين هم: خلود الزرعوني، حسن الشريف، عبدالعزيز الشامسي، أحمد عبدالكريم، سالم اليماحي، عمر بن هندي، زينب الرئيسي، عنود العلي، غريسه بوغانم، موزة الباطني.

وأكد سلطان السويدي رئيس الدائرة، أن الإمارات وهي تمضي بثقة نحو بناء مستقبل مستدام يقوم على المعرفة، تتطلع إلى الشباب باعتبارهم النواة الحقيقية، والعنصر الأهم لتلك المرحلة، ما يتطلب تضافر كل الجهود، وتوحيد الطاقات الوطنية، في إطار بوتقة واحدة تعبر عن رؤى الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم، وتسخير مواهبهم وأفكارهم البناءة في الارتقاء بالعمل الاجتماعي، انطلاقاً من رؤية إمارة الشارقة، التي رسخها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في كون الشباب يمثلون حجر الزاوية في النهضة المستقبلية في شتى المجالات والمستويات، الاجتماعية، والاقتصادية، والمعرفيّة، والمنسجمة مع رؤية الإمارات 2021م، في تفعيل دور الشباب من الجنسين، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لهم وللمجتمع.

وأكدت خلود عيسى الزرعوني رئيسة مجلس شباب الدائرة، حرص أعضاء المجلس على تمثيل زملائهم على أفضل وجه ليكونوا حلقة وصل جديدة بين قيادة الدائرة وكل الشباب الموظفين ومنصة تواصل فاعلة للتعرف على الآراء المختلفة في مختلف القضايا المطروحة، مشيرة إلى أن المجلس سيباشر العمل على ترجمة رسالته ورؤيته لخدمة الدائرة، التي تحرص على تأمين بيئة عمل إيجابية للعاملين فيها، وكذلك لرد الجميل للإمارة التي توفر لأبناء وبنات الوطن كل مقومات الحياة الرغيدة.