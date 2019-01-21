«ريستورانت سيكريتس» تضم 5 مرافق من إعمار للضيافة إلى محفظتها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إعمار للضيافة «وريستورانت سيكريتس» أمس، توقيع حقوق التأجير والتشغيل لخمسة مرافق ضيافة من مجموعة إعمار للضيافة، بما في ذلك إطلاق مفهوم جديد تحت اسم «ذا لوف آت أوبرا» في دبي أوبرا. كما تنصّ الاتفاقية على انضمام «لا سير بيسترو آند بولانجيري» ذي الطابع الفرنسي واثنين من وجهات الضيافة إلى محفظة «ريستورانت سيكريتس» في الربع الأول من عام 2019.

وقال رالف هومر، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لدى «ريستورانت سيكريتس»: يشكل الاستحواذ خطوة رئيسة تدفع مسيرة «ريستورانت سيكريتس» نحو الأمام، فنحن نسعى إلى تعزيز بصمتنا الإقليمية وتنمية محفظتنا من العلامات التجارية والتي يتم إدارتها محلياً.

وتعزز اتفاقية الاستحواذ من محفظة الشركة التي من المستهدف أن تحتضن 15 مرفق ضيافة ومفهوماً في عامي 2019 و2020 بالتزامن مع تطبيق خططها التوسعية الكبرى في دبي ولندن، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانتها في مجال احتضان وجهات الطعام وإدارة المطاعم. يشار إلى أن «ريستورانت سيكريتس» طورت أكثر من 200 مفهوم ناجح للمطاعم على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ولندن، منذ عام 2008.