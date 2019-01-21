10.5 مليارات دولار صفقات ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت القمة العالمية لطاقة المستقبل التي أقيمت ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019» الإعلان عن صفقات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 10.5 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع في 20 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وفاز تحالف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) والشركة الفرنسية للكهرباء (إي.دي.اف للطاقة المتجددة) بعقد لبناء أول مشروع لطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاواط وبتكلفة قدرها 500 مليون دولار، حيث سيدعم هذا المشروع خطة المملكة لتعزيز قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة إلى 60 جيجاواط بحلول 2030.

ووقع مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير)، الشريك الاستراتيجي للقمة العالمية لطاقة المستقبل المنظم لمعرض «ايكوويست 2019» عقوداً تشغيلية بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 1.099 مليار درهم لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات الصلبة وتنظيف الشوارع في كل من القطاع الثالث والرابع والخامس التي تمثل البر الرئيسي لمدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات بالإنابة: «فخورون بما حققته فعاليات الدورة السادسة من معرض إيكوويست 2019، الذي ينظمه المركز بشراكة استراتيجية مع شركة «مصدر» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لتسليط الضوء على حلول إدارة النفايات بطرق مستدامة وتوسيع نطاق الشراكات المثمرة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز صناع القرار ومقدمي الحلول ورواد الأعمال في هذا القطاع من مختلف أرجاء العالم وصولاً إلى الاستفادة من أفضل الحلول التقنية الحديثة والأساليب الفعّالة المبتكرة لجمع النفايات وإعادة تدويرها في هذا القطاع الحيوي والتي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة».

وأعلنت مؤسسة الطاقة الشمسية الهندية التابعة لوزارة الطاقة المتجددة في الهند والجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن قطاع الطاقة الشمسية فيها، عن «مشروع مناطق الصحراء الباردة» للطاقة الشمسية في شمال الهند بقيمة 7 مليارات دولار، داعية المستثمرين العالميين والإماراتيين إلى المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الطموح والمدعوم من قبل الحكومة.

وقال ناجي الحداد، مدير إدارة المشاريع في شركة «ريد للمعارض»: «نحن فخورون بتنظيم فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي استطعنا فيها عقد أكثر من 11000 اجتماع مع مختلف برامج تواصل الأعمال للاستدامة، كما تمكنا من توفير منصة مبتكرة شملت مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب المبتكرين والممولين بهدف تعزيز وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم».