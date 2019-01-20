«موقع بريطاني»: دبي وجهة مزدهرة للفعاليات التجارية

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «سي - إم دبليو» الشبكي البريطاني دبي بأنها وجهة مزدهرة للفعاليات بجميع فئاتها، وخاصة الفعاليات التجارية. ونشر الموقع المتخصص في شؤون الفعاليات والمهرجانات تقريراً أمس عن مكانة دبي في مجال استضافة الفعاليات التجارية.

وأوضح التقرير أن دبي باتت أيضاً مركزاً للأنشطة التجارية المتنوعة، وتلبي كافة الاحتياجات المتعلقة بتنظيم الفعاليات التجارية على اختلاف أحجامها وتخصصاتها.

وأضاف إن دبي تتبنى استراتيجية تتماشى مع رؤية دبي للسياحة وتهدف إلى البناء على الزخم الذي اكتسبته سمعة دبي الدولية المرموقة والاستفادة منه في تنظيم فعاليات عالمية مشهودة تترك تراثاً يبقى لسنوات طوال. وأفاد التقرير بأن دبي تقدمت خلال العام الماضي بـ557 طلباً لاستضافة فعاليات تجارية، بالمقارنة مع 354 طلباً في عام 2017.