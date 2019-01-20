الإمارات تتصدر الاستثمارات العقارية في مصر برصيد 94 مليار جنيه

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

تصدرت دولة الإمارات قائمة أكثر الدول استثماراً في القطاع العقاري المصري، حيث تزيد استثماراتها العقارية على 94 مليار جنيه.

ونفذت دولة الإمارات العديد من الاستثمارات العقارية الناجحة في مصر أبرزها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، ومشروع مراسي بقيمة استثمارية تصل إلى 22.5 مليار جنيه، وأب تاون كايرو بقيمة استثمارية 13.5 مليار جنيه، ومشروع «ميفيدا» بقيمة استثمارية 17.5 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مشروع البروج والذي يهدف إلى تشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة على مساحة 1212 فداناً، بين طريقي السويس والإسماعيلية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار جنيه مصري.

‎ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم الخميس المقبل فعاليات معرض عقارات النيل وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان. وتفتتح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج المعرض بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب وبمشاركة مجموعة من الشركات، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

‎ويعد معرض عقارات النيل «مصر بتقرب لك» واحداً من 9 من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقار ودعم صناعته ووضعها على الخارطة الإقليمية والدولية، حيث يتيح الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من أبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، كما يمثل المعرض ‎ فرصة مهمة لعرض الميزة التنافسية للعقار المصري وجذب القوة الشرائية، الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد المصري ويفتح له آفاقاً جديدة‎‎، وقالت السفيرة نبيلة مكرم: إن المعرض يعد نافذة واعدة ومتميزة للترويج للعقار المصري، كما أنه يتماشى مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصري إلى الخارج، والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع فيها، ويعمل عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، بما يعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنتهجها مصر«.

‎وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة في تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب.

ويضم معرض عقارات النيل مجموعة من أكبر المطورين العقاريين في مصر لعرض مشروعاتهم المتنوعة من عقارات سكنية وتجارية، إضافة إلى كونه منصة متميزة للمطورين المصريين لعرض منتجاتهم خارج مصر ودوره في فتح أسواق جديدة بالخارج وتنمية المحافظ العقارية.

والجدير بالذكر أن الدورة الماضية من معرض عقارات النيل قد شهدت مشاركة شركات تطوير عقاري كبرى أبرزها بالم هيلز، أركو، سوديك، إعمار مصر، تطوير مصر، هايد بارك، كابيتال بروبرتيز، صبور، عامر جروب، مكسيم، مدينة نصر للإسكان والتعمير، وتستهدف شركة إكسبو ريبابليك، الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض»عقارات النيل " للعام الثاني على التوالي، استقطاب حوالى 24 شركة تطوير عقاري، حيث تم زيادة مساحة المعرض في الدورة الجدية إلى 6700 متر مقابل 4000 متر تقريباً العام قبل الماضي.