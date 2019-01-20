إنجاز الطابق الأول في مشروع «سبورت سوسايتي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «فيفا سيتي» مطوّر مشروع «سبورت سوسايتي»، الذي يعد أكبر مول تجاري رياضي في العالم، عن إنجاز الطابق الأول والبدء بأعمال تشييد الطابق الثاني، علماً بأن المشروع يتكوّن من 3 طوابق، ما يعني أن عملية اكتمال إنجازه تسير وفق الخطط الموضوعة له في نهاية العام الجاري 2019 وصولاً إلى افتتاحه في الربع الأول من 2020.

وقال إدجار بوف رئيس التصميم في الشركة: «تقوم فرق العمل التابعة لشركة «خانصاحب» بإنجاز الأعمال في موقع المشروع في منطقة مردف في دبي، بدقة وجودة عاليتين لاسيما وهي تتولى أعمال المقاولات الرئيسية، ونظراً لما تتمتع به من كفاءة عالية وحرفية مرموقة في التعامل مع المشاريع الضخمة، سينجز المشروع في موعده، رغم التحديات العديدة في هذا النوع من المشاريع.