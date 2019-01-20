«إمباور» تعزز التعاون مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد

المصدر: دبي- البيان

ناقش أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، مستجدات قطاع تبريد المناطق وسبل تعزيز التعاون المشترك خلال اجتماعه مع شيلا هايتر، الرئيس المنتخب للجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية (ASHRAE)، وجيف ليتلتون، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، وذلك على هامش مشاركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، في فعاليات المؤتمر الشتوي وإكسبو الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية (ASHRAE 2019 والذي عقد مؤخراً في المركز العالمي للمؤتمرات في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «لقد تشرفنا بالاجتماع مع ممثلي الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، على هامش المؤتمر السنوي، لتبادل وجهات النظر حول التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع تبريد المناطق، وإيجاد حلول عملية ومتطورة لكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب استعراض أهم التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة الموفرة للطاقة، التي تسهم في دعم الاستدامة من خلال خلق التوازن المطلوب بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة».

وأكد بن شعفار أن»إمباور«تجدد التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، حيث قامت مؤخراً بالمشاركة في الإطلاع على الميثاق العالمي الخاص بمالكي الأبنية في العالم، والذي سيتم إصداره من قبل الجمعية، إلى جانب دعمها لإطلاق النسخة المحدثة من الميثاق العالمي لمرجعية التصميم لأنظمة التبريد، حيث يعد هذان الإصداران مرجعاً متميّزاً للمختصين والباحثين في قطاع التبريد من مختلف أنحاء العالم.