جمارك دبي تشارك في أسبوع الجمارك الثاني 2019

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 تحت شعار «الحدود الذكية» في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، الذي يهدف إلى إشراك كل فئات المجتمع في دعم العمل الجمركي لأهميته الكبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره الحيوي في حماية المجتمع، وسيشهد منفذ حتا الحدودي العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى تعزيز الروابط بين المركز والشركاء والعملاء، وتسليط الضوء كذلك على دور المركز في تعزيز حماية المجتمع.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «تتوج فعالياتنا في أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 جهودنا لتوعية وتثقيف الجمهور وتعريفه بإسهام الإدارات والدوائر الجمركية في إسعاد الناس بمواكبة عام التسامح، من خلال ما تقدمه من خدمات أساسية لمختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعا التجارة والسياحة، دعماً لتنويع الاقتصاد حتى لا نعتمد على مصدر واحد للحياة لتظل دبي دائماً عاصمة للاقتصاد تنفيذاً لمبادئ دبي الثمانية ولرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف: «يمتاز النموذج التنموي الرائد الذي تقدمه دولة الإمارات إلى العالم بالمشاركة الواسعة لكل فئات المجتمع في تحقيق التنمية من خلال الحرص على إشراك الجمهور واطلاعه على مختلف جوانب العمل الحكومي ليتفاعل مع الخطط والأنشطة الحكومية في مختلف المجالات ويصبح جزءاً فاعلاً وحيوياً من الإنجازات التاريخية التي تحققها دولة الإمارات، وفي هذا السياق يأتي أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 ليوسع تفاعلنا مع الجمهور ويدعم قدرتنا على إسعاده».

وقال: «نحرص على أن تصل فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 إلى المتعاملين والشركاء والجمهور والموظفين في كل مراكزنا الجمركية، حيث نظمت الفعاليات لمخاطبة كل الفئات والوصول إليهم في أماكن تقديم الخدمة الجمركية وعبر التواصل المباشر من خلال التطبيقات الإلكترونية الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وقد خصصنا العديد من الفعاليات الموجهة إلى الأجيال الجديدة من خلال تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات لمراكزنا الجمركية وتقديم محاضرات التوعية لهم في مواقعهم الدراسية».

وتكرّم الدائرة ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات، ويوفر العديد من المزايا للشركات المعتمدة في البرنامج، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، حيث سيتم تنظيم حفل التكريم بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك ومديري الإدارات الجمركية.