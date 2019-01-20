تسهيلات لأصحاب رخصة تاجر من أصحاب المواهب الكويتيين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والمناطق الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اطلاعهم على الفرص التجارية بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة وتذليل كافة التحديات للراغبين في دخول سوق دبي وبالأخص أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري؛ ولمى جاسم بورسلي رئيس مجلس الأعمال الكويتي، إلى جانب مسؤولي الجهتين.

وقال عمر خليفة: «تسعى شراكتنا مع مجلس الأعمال الكويتي إلى تعزيز العلاقات مع أشقائنا الكويتيين الباحثين عن فرص تجارية في إمارة دبي وتشجيع الشركات الكويتية لتقديم باقات وعروض خاصة لحاملي رخصة تاجر.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل اقتصادية دبي على تقديم المعلومات والتسهيلات الخاصة برخصة«تاجر»أو «الرخصة الفورية» لأصحاب الأعمال الكويتيين وذلك حسب القوانين واللوائح الخاصة بدعم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات المشتركة، والتوعية بمزايا الرخص لمجتمع الأعمال الكويتي وتشجيع أصحاب المشاريع على اقتنائها».

ومن جانبها، قالت لمى جاسم بورسلي:«يسعد مجلس الأعمال الكويتي بدبي أن يستهل العام الجديد ببناء شراكات ذات قيمة نوعية للمشاريع الكويتية، لا سيما وأن الشركات الكويتية الحائزة على رخصة (تاجر) بلغت 11 رخصة كويتية تدير تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونتطلع من خلال هذه الشراكة مع اقتصادية دبي إلى تعزيز فرص النجاح والنمو للمشاريع المبتكرة الكويتية في دبي من خلال تسهيل عملية ترخيص المشاريع وتخفيض متطلبات تأسيسها كمتاجر إلكترونية أو تقليدية، إلى جانب فتح المجال للشركات الكويتية الراغبة في تقديم خدماتها الداعمة واللوجستية لأصحاب مشاريع التجزئة وغيرها من القطاعات الأخرى من حاملي رخصة (تاجر) في دبي».

وتشمل الاتفاقية التعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات وحملات توعوية مشتركة في دولة الكويت أو في إمارة دبي حول«رخصة تاجر»و«الرخصة الفورية» وغيرها من مبادرات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.