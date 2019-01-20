«أراضي دبي» تترشح لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك عن ترشح منصتها «دبي ريست» الذكية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2019 (WSIS) التي سيتواصل التصويت عليها حتى يوم 10 فبراير المقبل.

وتقام النسخة الثامنة من جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2019 WSIS خلال الفترة من 8 - 12 أبريل من العام الجاري في مدينة جنيف السويسرية. ومن المتوقع مشاركة وفود عربية وعالمية، بمن فيهم رؤساء دول وممثلون رفيعو المستوى يتجاوز عددهم 300 شخص. وتعد هذه الجائزة من الجوائز العالمية المرموقة، ويتم تنظيمها سنوياً، وتفتح باب المنافسة أمام الدول على مستوى العالم ضمن 18 فئة، إذ يصل عدد الملفات المتقدمة للترشح للجائزة إلى أكثر من ألف مشروع على مستوى العالم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إننا نتطلع دائماً إلى رفع مكانة مستوى دائرتنا، والوصول بها إلى أرفع المستويات العالمية في تقديم الخدمات، وتسجيل التميز العالمي في مجال التسجيل العقاري وتوظيف التكنولوجيا لخدمة السوق المحلي والعالمي. لقد نجحنا بالفعل في زيادة ثقة المستثمر في سوق دبي العقاري، ورفع مستوى الشفافية وسهولة امتلاك العقارات وإدارتها بفضل مشاريعنا وتطبيقاتنا ومنصاتنا المتطورة، ومنها «دبي ريست» التي أطلقناها مؤخراً، وحظيت بإعجاب الكثيرين. ونأمل أن يكون الفوز من نصيبها في هذا الحدث العالمي، لا سيما أنها تعد إنجازاً غير مسبوق من حيث الخدمات التي تقدمها للمستثمرين في القطاع العقاري».

وأضاف بن مجرن: «تفخر أراضي دبي باستحواذها على المرتبة الأولى عالمياً في توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع. وتم ترشيح مشروعنا «دبي ريست» عن فئة توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع في دورة العام الجاري 2019 من الجائزة، ونأمل من المطورين العقاريين والوسطاء والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين التصويت لصالح هذا المشروع، لتسجيل إنجاز جديد، ليس فقط لدائرة الأراضي والأملاك، وإنما يحمل اسم إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وتشتمل قائمة الخدمات التي يمكن للمتعاملين الحصول عليها من منصة «دبي ريست»: طلب إصدار شهادة بيان أملاك متعامل (شهادة لمن يهمه الأمر)، طلب شهادة ملكية، طلب تقييم عقار، طلب إصدار خارطة، طلب تسجيل الدعاوى الابتدائية، طلب تسجيل دعوى نزاع، الاستعلام عن القضايا، صحيفة الحالة الإيجارية، تسجيل وتجديد عقود الإيجار، الحاسبة الإيجارية، طلب إلغاء عقد إيجار، بيان حالة مشروع (مشروعي) وبيان المكاتب العقارية المعتمدة.