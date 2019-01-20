«دبي للسياحة» تتيح دفع الرسوم عبر «الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) اتفاقية مع «الأنصاري للصرافة» لتسهيل طرق الدفع الخاصة بمجموعة من الخدمات التي توفرها الدائرة لعملائها وأصبح بإمكان عملاء «دبي للسياحة»، بما فيهم الفنادق وشركات السياحة والسفر ومنظّمو الرحلات السياحية، دفع الرسوم مقابل الخدمات التي يحصلون عليها عبر 183 فرعاً لشركة «الأنصاري للصرافة» والمنتشرة في أنحاء الدولة.

وقّع الاتفاقية ممثلاً عن الطرفين كل من أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والاستثمارات لدى «دبي للسياحة»، وراشد الأنصاري، المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة».

وقال أحمد الفلاسي،: «يسرّ»دبي للسياحة«أن تعقد هذه الشراكة مع شركة»الأنصاري للصرافة«التي تتمتّع بخبرة طويلة في قطاع التحويلات المالية في الدولة، والتي من شأنها أن تضيف طريقة سهلة وميّسرة لقنوات الدفع الآمنة التي نوفرها لعملائنا.

وتعكس الخطوة عمق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في دبي من أجل تقديم خدمات راقية ومميزة لكافة المتعاملين سواء لسكّان أو زوّار دبي وذلك بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وتسعى»دبي للسياحة«دائماً للاستثمار في تحديث أنظمتها وعملياتها لضمان توفير تجربة سهلة ومريحة للجميع، وإنّ طريقة الدفع الجديدة سوف تكمل قنوات الدفع الإلكترونية التي لدينا، كجزء من مساهمتنا في مبادرة الحكومة الذكية».

وقال راشد الأنصاري،: «نحن سعداء بالتعاون مع»دبي للسياحة«، من أجل تسهيل عملية دفع رسوم الخدمات السياحية عبر شبكة فروعنا المنتشرة في إمارات الدولة التي تتبع توقيت عمل مرناً طيلة أيام الأسبوع، وبات بإمكان كافة الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد العاملين في قطاع السياحة والسفر دفع الرسوم بكل يُسر».