«فوربس»: دبي عنوان الأصالة والمعاصرة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشرته مجلة «فوربس»، أمس، أن دبي تمتاز بقدرتها على الإبداع، وتحفل دائماً بكل جديد، من عمارة حديثة مبتكرة وغير تقليدية، فهي بوتقة تتمازج فيها التقاليد الأصيلة مع نمط الحياة العصرية في تمازج متناغم.

وقالت المجلة: «في دبي هناك دائما شيء جديد يقوم به السائح، ومكان جديد يراه للحصول على جو من الإثارة، حيث يمكن القفز بالمظلة، أو زيارة حلبة الفورمولا ون في أبوظبي، ويمكن زيارة نادي الشاطئ».

وتمتلك دبي أيضاً نظام نقل قوياً من المترو الذي يعرف بكونه أطول شبكة مترو من دون سائق في العالم، إلى جانب الترام والحافلات المكوكية التي تتسم بالكفاءة والسرعة. وتربط الحافلات جميع المعالم الرئيسية والمواقع السياحية.

وللتسوق نكهة خاصة في دبي، حيث يمكن البدء من مول دبي، الذي يمتاز باتساع رقعته، ويتراوح التسوق بين تبضع من محال الأزياء الراقية إلى المتاجر الرفيعة.