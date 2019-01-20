اتصالات: الجيل الخامس للأفراد قريباً

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

أكدت مجموعة «اتصالات»، جاهزيتها لإطلاق خدمات الجيل الخامس الموجهة للأفراد خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتزامن مع توافر أجهزة الهواتف المتحركة التي تدعم هذا النوع من الخدمات، متوقعة أن تتوافر الأجهزة الثابتة للبيانات خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى الأجهزة المحمولة التي تدعم الصوت والبيانات «الهواتف المتحركة»، وذلك وفق الإفادات النهائية من مصنعي الأجهزة.

وكشف المهندس سعيد الزرعوني، نائب رئيس أول شبكات الهاتف المتحرك في مجموعة «اتصالات» عن جاهزية 300 برج من شبكات الجيل الخامس في أنحاء الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري لتقديم التغطية اللازمة للهواتف المتحركة، لافتاً إلى مواصلة «اتصالات» تقديم أحدث الحلول التكنولوجية العالمية التي توصّل إليها العقل البشري، وتسخير الإمكانات الشبكية وقدرات البنى التحتية التي تمتلكها لتمكين التحول الرقمي.

وأشارفي تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أنه انطلاقاً من موقع «اتصالات» الريادي في المنطقة، تم طرح شبكة الجيل الخامس على نحو استباقي، مشدداً على جدوى الاستثمار في مجال التبني المبكر لأحدث تقنيات شبكات الاتصالات، لمواكبة النمو الهائل في الطلب على البيانات، وتوفير المنصات اللازمة للمدن الذكية، والتطبيقات والحلول المتطوّرة التي تدعم مشاريع المدن الذكية والمبادرات الابتكارية.

وقال الزرعوني، إن شبكة الجيل الخامس تحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بقطاع الاتصالات على مدار السنوات الخمس المقبلة، فإضافة إلى دور هذه الشبكات في توفير منصة لطرح عدد لا متناهيَ من التطبيقات والحلول تتركز على استفادة المشترك بخدمات الهاتف المتحرك من هذه الشبكة على محورين أساسيين، هما تحسين سرعة الاستجابة والتحميل.

وأضاف، أنه في الوقت الذي تبلغ فيه الكفاءة القصوى لشبكات الجيل الرابع نحو 600 ميجابايت/‏‏‏ الثانية، تصل سرعة شبكة الجيل الخامس 4.5 جيجابايت /‏‏‏الثانية.

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