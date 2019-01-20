الإمارات تتبنى ريادة الشركات العائلية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

ذكرت «كلية بابسون» الأمريكية للأعمال التجارية، أن الإمارات تتبنى مفهوماً جديداً للشركات العائلية، وهو المفهوم المسمى بــ «ريادة الأعمال العائلية»، بمعنى شركات الأعمال الناشئة التي يمتلكها رواد أعمال ينتمون إلى عائلة واحدة.

وأوضحت الكلية أن اهتمام الإمارات بالشركات العائلية يأتي في إطار سياسة التنوّع الاقتصادي التي تنتهجها منذ بضع سنوات بُغيَة خفض مستوى اعتماد اقتصادها على العائدات النفطية.

وأكدت أن الشركات العائلية ليست ظاهرة إماراتية، وإنما هي تمثل توجهاً اقتصادياً منتشراً في كافة أنحاء العالم، ولكن تتميز الإمارات بالابتكار فيه.

وشدد أن مفهوم «ريادة الأعمال العائلية» في الإمارات يبشر بنتائج مستقبلية إيجابية، ويتمتع بآفاق ازدهار هائلة. وأَضاف، إن ازدهار الشركات العائلية في الإمارات سيفيد الاقتصاد الكلي الإمارات بشكل عام.