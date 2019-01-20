بنية دبي التحتية تستقطب البريطانيين

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

أكد تقرير على موقع «إندسايدر. كو. يو كيه» أن الإمارات من أفضل الوجهات الاستثمارية للشركات الأسكتلندية، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أفضل الوجهات الاستثمارية للشركات الأسكتلندية لعدة أسباب، منها حركة الإنشاءات الكثيفة التي تشهدها حالياً الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة.وأضاف أن شركات أسكتلندية عديدة تستفيد من مشروعات البنى التحتية المتنوعة الجاري إنشاؤها في دبي حالياً.

واستعرض التقرير مميزات أخرى تتمتع بها الإمارات، منها أنها تمتلك الاقتصاد الأكثر تنوعاً في المنطقة، كما تناول التقرير أيضاً مميزات دبي، ومنها موقعها الاستراتيجي المتميز في قلب العالم الذي يمنحها اتصالاً مثالياً بالعالم الخارجي.

وأفاد التقرير بأن حجم الصادرات الأسكتلندية إلى الإمارات شهد نمواً هائلاً خلال السنوات الخمس الماضية، وصارت الإمارات الآن الشريك التجاري رقم 11 لأسكتلندا من حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تتجاوز قيمته حالياً مليار جنيه إسترليني.

وذكر التقرير أن أكثر من 5000 شركة بريطانية تعمل حالياً داخل الإمارات.