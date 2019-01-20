1.6 مليار درهم مبيعات "الدار العقارية" في مشروع الريمان

المصدر: أبوظبي- البيان

بدأت شركة الدار العقارية ببيع قطع الأراضي، ضمن مشروع «الريمان» الواقع في منطقة الشامخة بأبوظبي، والذي شهد إقبالاً هائلاً من العملاء الذين توافدوا بأعداد كبيرة، واصطفوا بطوابير طويلة أمام مركز مبيعات الشركة في جزيرة ياس.

وسجل المشروع مبيعات قياسية بلغت قيمتها 1.6 مليار درهم؛ حيث استقطب المشروع أعداداً كبيرة من المشترين لما يوفره من قطع أراض مناسبة لبناء الشقق السكنية والفلل في موقع مميّز للغاية.

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «يجسد مشروعنا الجديد مثالاً آخراً على تميّز خططنا الاستراتيجية لتنفيذ وتطوير وجهات استثنائية، وذلك من خلال متابعة توجهات السوق العقاري وتلبية احتياجات المستثمرين وتوفير المشاريع الملائمة للسوق بأسعار مناسبة، وهو ما وفره تماماً مشروع «الريمان»، بتحقيقه مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم.