20.7 % زيادة في إيرادات أبو ظبي الجمركية لعام 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن زيادة حجم الإيرادات الجمركية لإمارة أبوظبي لعام 2018 من خلال تقريرها السنوي الصادر مؤخراً، فقد بلغت الإيرادات المحققة بزيادة إيجابية بنسبة 20.7%، مقارنة بعام 2017.

وأكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، حرص الإدارة العامة للجمارك على دعم وتعزيز الإسهام في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خلال زيادة حجم الإيرادات الجمركية، التي تعد أحد المهام الرئيسية لعمل الجمارك، وعنصراً مهماً من عناصر استراتيجية جمارك أبوظبي وأهدافها في سبيل تعزيز أمن المجتمع وتسهيل التجارة ودعم الازدهار الاقتصادي للإمارة.

وأضاف راشد المنصوري أن الإجراءات المالية التي تنتهجها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي فيما يتعلق بمتابعة تنظيم عمليات الدفع من قبل عملاء الجمارك، إضافة إلى عمليات تحصيل أية متأخرات، تعد من العوامل الإيجابية لهذا العام، فبناءً على التقارير التحليلية تبين أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية أثرت بشكل مباشر على زيادة حجم الإيرادات لهذا العام، وهي قطاع السياحة المتمثل في افتتاح متحف اللوفر بنهاية عام 2017 تزامناً مع بداية السنة المالية لعام 2018، إضافة إلى إيجابية قطاع السيارات المتمثل في الوكالات العاملة بإمارة أبوظبي لهذا العام وما تبعه ذلك من زيادة في حجم الاستيراد، إلى جانب تطور نشاط قطاع البترول وتوسع حجم المشاريع العملاقة المرتبطة بأنشطة القطاع خلال عام 2018.