مهرجان دبي للتسوق يكشف عن مفاجآت نهاية الأسبوع الرابع

المصدر: دبي - البيان

تتواصل العروض المميزة التي يقدّمها مهرجان دبي للتسوق، حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن العلامة التجارية الثالثة المشاركة في مفاجآت نهاية الأسبوع الرابع من المهرجان.

وسيكون المتسوقون على موعد مع عرض حصري من «يو إس بولو آسن»، العلامة التجارية الرسمية لرابطة البولو الأمريكية.

والتي تقدّم الملابس التقليدية المفضلة لدى العائلات، حيث يمكنهم شراء قطعة والحصول على ثلاث قطع مجاناً من جميع المنتجات المعروضة في متجرها في سيتي سنتر ديرة وبالتالي يمكن للمتسوقين اغتنام هذا العرض المذهل لشراء أفضل الملابس للرجال والنساء والأطفال اعتباراً من 10:00 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

يشارك في فعاليات «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن مهرجان التسوق مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية .