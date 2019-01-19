«موديكس»: دبي تمضي قدماً في تقنية «البلوك تشين»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت مدونة «موديكس»، المختصة بمتابعة شؤون تقنية «البلوك تشين» حول العالم، أن دبي تمضي قدماً في طريقها نحو تطوير هذه التقنية وتحقيق هدفها الذي أعلنت عنه في عام 2016.

وهو أن تكون أول مدينة في العالم مُدَارَة باستخدام «البلوك تشين» بحلول عام 2020. ونشرت المُدونة أمس تقريراً عن تقدم دبي في نشر «البلوك تشين» بين كافة مصالحها الحكومية وشركاتها الخاصة أيضاً. وأفاد التقرير بأن دبي أطلقت منذ ثلاثة أعوام 20 مشروعاً رائداً عبر قطاعات خدمية متنوعة بها، بُغية نشر هذه التقنية المبتكرة، وذلك في إطار سعيها الحثيث لتحقيق هدفها في موعده المحدد.

وأضاف التقرير أن دبي أطلقت في عام 2016 «استراتيجية دبي للبلوك تشين»، التي وصفها بأنها استراتيجية جريئة.