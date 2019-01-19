الإمارات تشهد تقدماً صناعياً ملحوظاً وفرصاً واعدة لشركات الصلب

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد مشاركون في معرض «ستيل فاب 2019» للأعمال المعدنية الذي اختتم أعماله أول من أمس في مركز إكسبو الشارقة، أن المعرض مثل فرصة ومنصة جيدة لعرض آخر منتجاتهم وآلاتهم وماكيناتهم الحديثة التي تم توريدها من دول متعددة مزودة بأحدث الابتكارات التكنولوجية في صناعة المعادن والصلب وقص الحديد.

موضحين أن الإمارات تشهد تقدماً صناعياً ملحوظاً وتحتضن أسواقاً رائجة لكافة الشركات العاملة في مجال الحديد والصلب.

وأكدوا أن التواجد والمشاركة في مثل تلك المعارض والفعاليات يعرف بمنتجاتهم، وبالتالي عرضها أمام أكبر شريحة مهتمة بالحديد والصلب ومركباته، كما عكس رؤى خبراء من الإمارات وخارجها لمناقشة العديد من المواضيع المتخصصة في هذا المجال ومن أبرزها حلول تركيب الصلب الهيكلي الشاملة.

والتقنيات المبتكرة للحفر والتنسيب، وتقنيات التصنيع الرقمي المتقدمة، وخامات النفط والغاز، وغيرها من الموضوعات التي سوف تحقق الاستفادة لكافة أصحاب المصالح من الذين يعملون في الحديد والصلب والأعمال الإنشائية في كافة الميادين العقارية وخلافها.

الحدث الأضخم

وأضافوا أن فعاليات الدورة 15 من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب» تعد الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط نظراً لمشاركة أكثر من 300 شركة تمثل نخبة المصنعين والموردين العالميين.

وعرض ابتكارات أكثر من 1000 علامة تجارية دولية رائدة في مجال الأعمال المعدنية، الأمر الذي يساعد على استكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة وغيرها، خاصة في ظل تزايد التوقعات بتنامي الطلب على منتجات قطاع الحديد والصلب بفعل الإنفاق الاستراتيجي المستمر في قطاعات البنية التحتية على مستوى المنطقة ككل.

وبالتالي اكتساب الخبرات التي تعينهم على إدارة مشاريعهم من خلال الالتقاء بالمصنعين مباشرة للتعرف على أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في مجال التعامل مع كافة أنواع الحديد وتشكيله.

فرصة ثمينة

وقال المهندس وائل الكويفي المدير الإداري لشركة (اكو مك) لصناعة الآلات، وهي شركة إماراتية تعمل في إنتاج آلات البرمجة والقص بالليزر والبلازما، إن «ستيل فاب 2019» للأعمال المعدنية شكّل فرصة ثمينة للالتقاء بالمصنعين من أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما يعد معلماً اقتصادياً يضم عدداً من الشركات، أبرزها 60 من الشركات الألمانية،.

لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الشركة تستورد المعدات ومن ثم تقوم بعملية التجميع في منطقة جبل علي في دبي، كما أن لديها وكلاء للقيام بعملية التسويق داخل الدولة وخارجها، في الكويت والسعودية وقريباً في عمان والبحرين، كما أن أبرز الماكينات التي تصنعها بالداخل «سي ان سي» فايبر لقص المعادن وتشكيل الأشكال الهندسية من الحديد.

إضافة الى استخدامها في الصناعات العسكرية والمعدنية، وأن أحدث آلة إنتاج تم تصنيعها هي آلة ليزر 4 كيلوواط لقص الاستانلس ستيل بدقة عالية وسرعات كبيرة، وأن سعرها يتجاوز 400 ألف درهم، كما أن الشركة تحقق حجم مبيعات سنويا يتراوح ما بين 50 و55 مليون درهم.

مشاركة دائمة

وقال المهندس خالد قطب إبراهيم مدير شركة كومكس ومقرها الرئيس القاهرة وتعمل منذ العام 1978 في مجال الحديد والأستيل ومنذ العام 2015 في رأس الخيمة، إن الشركة حريصة دائمة على المشاركة في مثل هذه المعارض بهدف تسليط الضوء على منتجاتها وأحدث ما تم استيراده لافتاً إلى أن الشركة تعمل في مجال المعدات الخاصة بتشكيل الحديد من خلال ماكينات قص وخراطة وثني لحام.

إضافة إلى خطوط الإنتاج، كما أن الشركة تعمل مع شركات عالمية، منها أوروبية مثل جيكا الإسبانية ونيلون الألمانية وشركة سوتاب الإيطالية وخلافها من الشركات.

كما أن الشركة تغطي السوقين المحلي والخليجي في مجال الصناعات المعدنية والحديد الصلب، مبينا أن أبرز الماكينات الحديثة تضمنت ماكينة بلازما تقطيع المعادن والاستيل، وهي إيطالية الصنع وتتمكن من التعامل مع الحديد بسمك 20 ملم، كما أنها تنتج 8 أمتار مربعة في الدقيقة وأن تكلفتها الإجمالية تبلغ 270 ألف درهم.

توسيع النشاط

من جهته يقول المهندس مروان الجنابي من شركة ميدل ايست تكنولوجي، إن تلك المشاركة تعد الثانية عشرة للشركة في المعرض، وإن الهدف من المشاركة في المعرض كان التعرف على موردين جدد لتوسيع نشاط الشركة، مبينا أن الشركة متواجدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وتنتج معدات صناعية ذات جودة عالية في معدات القص وتشكيل ألواح المعادن من قص وثني.

كما أنها تهدف إلى إيجاد عملاء جدد ومتابعة العملاء المتواجدين والمتفاعلين مع الشركة، لافتاً الى أن حجم تواجد الشركة في السوق المحلي والخليجي يشكل نسبة كبيرة كما سجلت مبيعات الشركة خلال العام الماضي 2018 حجماً كبيراً تلبي طموحاتنا الشركة.

ويقول باوان ناقبال المدير التنفيذي لشركة «ايست تكنولوجي» إن تلك المشاركة تعد الـ 12 في المعرض بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين في مجال الحديد والصلب وخلافه وأنه خلال المعرض تم عرض أحدث ماكينتين، منها ماكينة قطع الحديد الصلب وكافة المعادن بالماء المضغوط مثل الغرانيت والبلاستيك والخشب وخلافها.

وأن سعرها 260 ألف دولار وتحوي 3 أبعاد في عملية القطع أما الماكينة الثانية «القطع بالبلازما والاكسجين»، وهي ألمانية الصنع ومجهزة من شركة «كالبر» ويمكنها قطع وثقب 300 ملم متر من الحديد و80 ملم، وسعرها يبلغ 160 ألف يورو.

فرصة حقيقية

ويقول حاتم أبو زناد رئيس المبيعات الإقليمي في «أو إم إس جي» ومقرها إيطاليا، إن المعرض يعد فرصة حقيقية لعرض منتجات الشركة، وإن مشاركة الشركة كانت الثالثة في تاريخها، كما أن الشركة لديها 5 آلاف ماكينة متداولة في الأسواق تعمل في صقل الحديد واستخراج الشوائب، إضافة الى إعداد الألواح الحديدية والمعادن كالنحاس.

كما أنها توفر الوقت، فبإمكانها صقل 100 متر مربع في 12 دقيقة، إضافة الى إنتاج خزانات الوقود والألواح الحديدة المسطحة والمسابك، موضحاً أن الإمارات تشهد تقدماً صناعياً ملحوظاً، وبها أسواق رائجة لكافة الشركات العاملة في مجال الحديد والصلب.

وفي ذات السياق يقول شحادة أحمد شحادة الرئيس التنفيذي لشركة «ناركس ان»، إن المشاركة في مثل تلك المعارض تعد مهمة بهدف الاحتكاك بالمصنعين العالمين، إضافة الى جذب المزيد من المتعاملين وتعريفهم بمنتجات الشركة والترويج لها، وإنها تعد المشاركة 14 في المعرض، وإن أبرز المكائن التي تم عرضها ماكينة «سي إن سي» لقص الحديد بالليزر و«سي إن سي» للقص بالبلازما والنار.

وإن القص بأشعة الليزر يتميز بالدقة وبإمكانه أن يقص 100 متر في دقيقة بعمق 4 ملم للاستانلس ستيل و8 ملم للحديد، ويبلغ سعر الماكينة 400 ألف درهم، كما أن الشركة مقرها الشارقة تحقق حجم مبيعات 25 مليون درهم سنوياً.