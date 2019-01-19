دبي وجهة مفضلة للمشاهير

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت صحيفة «إل أستراليا» إن دبي هي المقصد المفضل للمشاهير، مضيفة أن دبي أصبحت تستقطب الشخصيات المشهورة عالمياً بسبب تميزها في مجال الفنون ومراكز التسوق الفخمة ومطاعمها الراقية وقطاعها العقاري الفخم، وأصبح هؤلاء المشاهير يفضلون زيارتها والإقامة بها وامتلاك عقارات بها.

وأشارت الصحيفة إلى زيارات إلى دبي قامت بها الفنانة داكوتا فانينغ وفريدا بينتو والعازفة الموسيقية جانيل مونيه وفانيسا باراديس وغيرهم من الشخصيات العالمية البارزة.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء جميعاً يأتون إلى دبي للاستمتاع بما لا يجمعه مكان آخر في مدينة واحدة، مثل برج خليفة الأعلى في العالم، والشواطئ المشمسة ومراكز التسوق الفاخرة الغنية بالعلامات التجارية العالمية وغيرها الكثير.

وفي الوقت نفسه أشارت صحيفة لا بيتيت جورنال الفرنسية إلى ارتفاع عدد زوار دبي باركس آند ريزورتس في عام 2018 إلى 2.8 مليون بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام السابق له.