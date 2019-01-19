«وايبا»: المحفزات تزيد الاستثمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار«وايبا»، أن الإمارات تبلي بلاءً حسناً في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، برغم أن الاتجاه العالمي يشير إلى انخفاض في قيمة الاستثمارات حول العالم، إلا أن الإمارات تسير عكس الاتجاه وتغرد خارج السرب.

وأعرب وبوستجان سكالار، الرئيس التنفيذي لـ«وايبا» عن تفاؤله بشأن المحفزات الجديدة، موضحاً أن هذه المحفزات جعلت الشركات الأجنبية أكثر إقبالاً على الاستثمار في الإمارات. وأضاف «نجحت الإمارات في السير عكس الاتجاه العالمي واستقطاب استثمارات أجنبية جيدة، لأنها نجحت في إجراء التغيير الداخلي». وتابع: «الإمارات تدرك ما تفعله وتفعله كما يجب، وخاصة فيما يتعلق بفتح أبواب اقتصادها للعالم وتغيير قوانينها الاستثمارية». يذكر أن «وايبا» كيان غير هادف للربح يتبع لمنظمة «أونكتاد».