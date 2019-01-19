«الرقمنة» ضمانة للحفاظ على التنافسية في الأسواق الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، عن إقامة دورة جديدة من برنامجه المرموق للتدريب على الأمن السيبراني في دبي بهدف مواجهة النقص الحالي في مهارات الأمن السيبراني بالمنطقة.

يقام برنامج سانز دبي 2019 في فندق هيلتون دبي شاطئ جميرا بين 26 – 30 يناير 2019، ويتضمن 3 من أفضل دورات الأمن السيبراني لمساعدة المشاركين على تطوير المهارات اللازمة للدفاع عن مؤسساتهم في وجه الخرق الأمني وتجنب الهجمات المستقبلية.

وفيما تتسارع وتيرة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، يؤكد قادة الأعمال في المنطقة بأن الرقمنة هي السبيل الوحيد للحفاظ على التنافسية في الأسواق الجديدة.

ووفقاً لأبحاث شركة غارتنر، لا تزال تحديات المهارات واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهها المؤسسات خلال مسيرة التحول الرقمي، بينما يمثل نقص أعداد الموظفين الخبراء في الأمن الرقمي أكبر عائق في وجه الابتكار.

تشير التقارير إلى أن القوى العاملة حول العالم تتجه إلى نقص هائل بواقع 1.8 مليون عامل في الأمن السيبراني بحلول العام 2022، بينما لا يستقطب القطاع موظفين جدداً لسد تلك الفجوة. وتتفاقم المشكلة في الشرق الأوسط حيث تكون لدى المؤسسات عادة فرق أصغر لتقنية المعلومات وبالتالي تواجه صعوبات جمّة في مواكبة التهديدات الجديدة والتقنيات الحديثة.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا: «لا تزال المؤسسات في المنطقة تعاني من النقص في أعداد المؤهلين العاملين في مجال الأمن السيبراني، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الضغوطات على فرق الأمن السيبراني التي تعاني من نقص في كوادرها.

يشهد العالم أكبر أزمة في عدد العاملين في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يؤكده استطلاع أجرته شركة غارتنر مؤخراً - حيث يظهر أن 65% فقط من المؤسسات حول العالم لديها خبراء في مجال الأمن السيبراني.

وفي الوقت الذي يتبع فيه المجرمون الإلكترونيون وسائل جديدة للاستفادة من البيانات الضخمة واستخدام التقنيات التي تمكنهم من شنّ الهجمات وسرقة البيانات، فقد بات من الضروري أن تعمل المؤسسات والحكومات والأفراد على السواء من أجل تطوير المهارات والقدرات المطلوبة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.

ويوفر برنامج سانز دبي 2019 للمشاركين فرصة التعلّم مباشرة من أبرز الخبراء العاملين في الأمن السيبراني عالمياً، كما تتاح للحضور فرصة الاختيار من بين 3من أفضل الدورات المتخصصة بالمجال.