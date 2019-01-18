2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.9 مليار درهم، كان أبرزُها رهوناً بقيمة 1.9 مليار من خلال 199 إجراء.

وتم تسجيل 538 مبايعة بقيمة مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 450 مليوناً و463 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليوناً بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 19 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 27 مليوناً بمنطقة المركاض كأهم المبايعات. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 96 مليوناً.

وسجلت الرهونات 1.9 مليار درهم منها 94 رهن أراضٍ بقيمة 1.6 مليار و105 رهونات فلل وشقق بقيمة 300 مليون، أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269 مليوناً ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 200 مليون.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس 738 مليون درهم، حيث تم تسجيل 97 مبايعة بقيمة 190 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 83 مليون درهم و84 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 107 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في المركاض.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 25 مليونا.

وسجلت الرهونات 548 مليون درهم منها 30 رهن أراضٍ بقيمة 526 مليون درهم و20 رهن فلل وشقق بقيمة 22 مليونا أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 199 مليون درهم، ورهن بمنطقة الجداف بقيمة 101 مليون.