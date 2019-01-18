«دناتا» توسّع عملياتها لتموين الطائرات في أستراليا

المصدر: دبي- البيان

وسّعت دناتا، التي تعد إحدى كبرى شركات الخدمات الجوية في العالم، نطاق عملياتها لتموين الطائرات في أستراليا حيث افتتحت أمس منشأة تموين حديثة في العاصمة كانبيرا.

وستتمكن دناتا مع افتتاح المنشأة الجديدة، التي بلغت تكلفتها 6.5 ملايين دولار أسترالي (حوالي 17 مليون درهم)، من تلبية الطلب المتنامي على خدماتها وتحفيز مزيد من النمو في السوق الأسترالية.

وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة ألفي قدم مربعة، أي أكبر 30% مقارنة مع المنشأة القديمة. ويمتد المطبخ على طابقين ويتضمن ست حجرات للتبريد والتجميد والتخزين وقاعة لتحضير الوجبات.

وتوفر دناتا أكثر من 60 ألف وجبة شهرياً في كانبيرا، وتخدم شريحة واسعة من العملاء كالناقلات الجوية ورحلات التشارتر التي تنقل كبار الشخصيات ومسؤولي الحكومة والعسكريين. وستتيح المنشأة للشركة إمكانية توسعة محفظة عملائها من خلال الدخول إلى أسواق جديدة.

وقال هيرانجان الويسيوس، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين في أستراليا: يسرنا أن نحتفل بإنجاز آخر في أستراليا بعد شراء عمليات تموين الطائرات التابعة لكوانتاس. وتعزز هذه المنشأة قدرتنا على خدمة العملاء بشكل أفضل كما تدفع عجلة نمونا وتوسع شبكة خدماتنا في السوق الأسترالية. وتدعم هذه الخطوة أيضاً توسعنا في أسواق لا نخدمها حالياً، كما توفر فرصاً لتقديم خدمات التموين لمؤسسات وشركات كبيرة وصغيرة الحجم معاً«.

وكانت دناتا دخلت سوق التموين في أستراليا عقب تملكها كامل أسهم مجموعة ألفا فلايت جروب (ألفا) في عام 2010، ووسعت عملياتها تدريجياً في تلك الدولة من خلال مزيد من الاستحواذات والنمو الذاتي. ووقعت الشركة، في نوفمبر اتفاقية لشراء عمليات تموين الطائرات التابعة لكوانتاس، ما عزز مكانتها كواحدة من أكبر شركات التموين في أستراليا.

وتدير دناتا صالة انتظار في مطار ملبورن من خلال»مرحبا«، ذراع الضيافة التابعة لها، وتوفر خدمات عالية الجودة للمسافرين على جميع الرحلات مهما كانت درجة سفرهم.

وتوفر دناتا اليوم خدمات التموين لـ15 منشأة في أستراليا وتقوم بخدمة أكثر من 45 ناقلة جوية في 9 مطارات كما تستخدم 3 آلاف موظف.

واستثمرت دناتا خلال العام الماضي بشكل كبير في تنمية شبكتها العالمية للتموين. وكان من أبرز هذه الاستثمارات افتتاح مرفق جديد للتموين في العاصمة الأيرلندية دبلن، والاستحواذ على قسم التموين التابع لـ»121 إنفلايت كيترينج) التي تتخذ من نيويورك مقراً لعملياتها. كما تواصل الشركة تطوير عملياتها خلال السنة الجارية حيث ستفتتح 7 مرافق تموين جديدة في الولايات المتحدة وكندا.