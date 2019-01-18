طيران الإمارات تشغل A380 إلى عمّان في الصيف

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات أمس عزمها تشغيل طائرة A380 بين دبي وعمّان في موسم الصيف لتلبية طلب العملاء المتنامي على السفر خلال هذه الفترة.

وستخدم الناقلة إحدى رحلاتها اليومية الثلاث (الرحلة ئي كيه 903/904) بين مطاري دبي والملكة علياء الدوليين بطائرة A380 العملاقة، في الفترة من 1 يونيو حتى 26 أكتوبر 2019. يأتي ذلك في إطار خطط الناقلة للتكيف مع التطورات التي تشهدها اتجاهات الطلب العالمي والإقليمي على السفر.

وتصبح هذه المرة الأولى التي تخدم فيها طيران الإمارات رحلات منتظمة بهذا الطراز من الطائرات إلى العاصمة الأردنية. وكانت الناقلة شغلت إحدى طائراتها ذات الطابقين في رحلة لمرة واحدة إلى عمّان في سبتمبر 2016.

وتقدم عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، بالشكر إلى سلطات الطيران المدني في الأردن، وإلى إدارة مطار الملكة علياء على الموافقة بتشغيل الطائرة العملاقة على خط دبي/ عمّان. وقال: الأردن سوق مهمة لنا، فقد كانت عمّان من أولى المحطات التي بدأنا خدمتها في السنة الأولى لانطلاق عملياتنا.

ويأتي قرارنا تشغيل طائرة A380 بين دبي وعمّان في موسم الصيف في إطار استراتيجيتنا لتلبية نمو الطلب على السفر في مواسم الذروة، كما يرسخ مكانتنا في هذه السوق الرئيسة.

وسيتمكن المسافرون من عمّان خلال أشهر الصيف من تجربة طائرة الإيرباص A380 عند متابعة سفرهم إلى حوالي 50 وجهة سياحية وتجارية للناقلة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية، مع توقف قصير في دبي.

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 903» مطار دبي الساعة 2 بعد الظهر، وتصل إلى عمّان 3:55 عصراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 904»، فتقلع من مطار الملكة علياء الساعة 6 مساءً لتصل مطار دبي الساعة 10 ليلاً.

وستوفر الطائرة 517 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث:14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وكانت طيران الإمارات أطلقت خدمتها إلى الأردن منذ السنة الأولى لانطلاق عملياتها قبل 33 عاماً، ونقلت منذ ذلك الحين نحو 5.5 ملايين راكب على هذا الخط.

والآن، تسير الناقلة 3 رحلات يومياً من دون توقف بين عمّان ودبي بطائرات بوينغ 777، وتتيح للمسافرين متابعة رحلاتهم بسلاسة من وإلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية، التي تغطي حالياً 156 وجهة في 85 دولة عبر القارات الست.

ونقلت طيران الإمارات أكثر من 116 مليون راكب على طائراتها A380 منذ بدء انضمام هذا الطراز للأسطول في 2008. وتشغل طيران الإمارات واحداً من أصغر أساطيل الطائرات عمراً على مستوى صناعة الطيران العالمية. وخلال السنة المالية 2019/ 2020، ستتسلم طيران الإمارات 6 طائرات جديدة إيرباص A380.

ويضم أسطول الناقلة حالياً 109 طائرات من هذا الطراز ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 53 طائرة أخرى من الطراز ذاته إذ تعتبر أكبر زبون وأكبر مشغّل لهذه الطائرات في العالم.

وفي خطوة مماثلة تلبي الطلب المتنامي على السفر في فترات الذروة، تعتزم طيران الإمارات تشغيل طائرات A380 إلى بوسطن في الولايات المتحدة وغلاسكو في المملكة المتحدة.